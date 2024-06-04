Азербайджан готов инвестировать в нефтяной сектор Казахстана

Азербайджан рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения. Об этом было заявлено на встрече посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе встречи Алим Байель отметил, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном успешно развиваются во всех сферах, в том числе в нефтяном секторе.

Фото: SOCAR

— В 2023 году начались поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. В 2023 году с порта Актау в направлении Азербайджана отгружено 1 057 тысяч тонн казахстанской нефти. За январь–апрель 2024 года этот показатель составил 490 тысяч тонн, — проинформировал дипломат.

По словам Алима Байеля, в марте 2024 года в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан между «КазМунайГазом» и SOCAR было подписано соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана и меморандум о стратегическом сотрудничестве по купле-продаже казахстанской нефти.

Посол отметил, что в настоящее время стороны прорабатывают возможности дальнейшего увеличения объемов.

Фото: SOCAR

— Казахстан также изучает предложение Азербайджана по использованию нефтепровода Баку — Супса. Поставки по данному направлению будут зависеть от коммерческих условий, — добавил Алим Байель.

Ровшан Наджаф затронул особые взаимоотношения между братскими Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув успешное развитие взаимодействия между национальными нефтегазовыми компаниями.

На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, азербайджанская сторона проявляет интерес и рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения.