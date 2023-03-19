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Азат Перуашев проголосовал на выборах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Марта 2023, 10:31
Азат Перуашев проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От выборов ждем справедливого Казахстана. По моим ощущениям, наверное, лет 20 не было такой открытой, насыщенной избирательной кампании, такого широкого спектра вопросов, которые поднимались и обсуждались в обществе. Если наши общество и государство не сбавят этот темп, а будут продолжать диалог, если будут настолько открытые отношения, мы действительно стоим в начале очень больших перемен, которые должны сделать нашу жизнь лучше и честнее», - сказал Азат Перуашев журналистам.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.


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