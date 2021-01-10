Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Азат Перуашев отдал свой голос на выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2021, 12:06
Азат Перуашев отдал свой голос на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отдал свой голос на выборах на избирательном участке № 122 в Нур-Султане.

«За период предвыборной компании все максимально показали, кто на что способен. Надеюсь, что эти выборы пройдут справедливо, прозрачно. Надеюсь на то, что голоса будут подсчитаны честно. Но вопрос не только в надежде, но и в нашем участии. Как непосредственный участник процесса, мы обязаны приложить усилия и свой вклад , чтобы выборы прошли так, как они должны проходить. Безусловно , мы заинтересованы в том, чтобы защитить каждый голос, который был подан за нашу партию. У меня нет никаких сомнений, что партия «Ак жол« пройдет в Мажилис. При этом точку в этом вопросе поставит народ, избиратели «, - сказал Азат Перуашев.

photo

На данном избирательном участке зарегистрировано 2501 избиратель.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри страны и за ее пределами. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.


Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области