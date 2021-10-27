Азат Перуашев: Инвестсотрудничество с ОАЭ открывает возможности для отечественного бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Азат Перуашев считает, что импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране способно придать Межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Он отметил, что инвестиционное сотрудничество с ОАЭ касается, помимо сферы электроэнергетики, агропромышленного, фармацевтического, транспортно-логистического комплексов. Мажилисмен выразил уверенность, что такое сотрудничество позволяет объединить совместные усилия двух стран для достижения таких результатов, которые приносят выгоду каждой стороне.

«Что же касается взаимодействия именно в сфере электроэнергетики, то оно, безусловно, даст большой импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране. По инвестиционному Соглашению, планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт», - отметил Азат Перуашев.

Депутат Мажилиса также добавил, что в целом это положительно отразиться и на развитии отечественного предпринимательства.

«В целом, участие в реализации этого Соглашения ведущего финансового института Объединённых Арабских Эмиратов, несомненно, пойдёт на пользу отечественному бизнес-сообществу, так как будет способствовать внедрению современной организационной культуры и передовых международных технологий в ключевые отрасли национальной экономики», - уверен Азат Перуашев.