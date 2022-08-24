Азат Бектуров освобожден от должности главы Казаэронавигации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азат Бектуров покинул пост гендиректора РГП на ПХВ «Казаэронавигация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«23 августа текущего года генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу», - сообщила пресс-служба МИИР.





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