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Азат Бектуров освобожден от должности главы Казаэронавигации

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Августа 2022, 12:44
Азат Бектуров освобожден от должности главы Казаэронавигации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азат Бектуров покинул пост гендиректора РГП на ПХВ «Казаэронавигация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«23 августа текущего года генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу», - сообщила пресс-служба МИИР.


Фото: kaztag.kz






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