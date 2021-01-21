Азартные граждане посещали ночной лотоклуб в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в столице проверили 108 объектов предпринимательства на соблюдение карантинных мер. Сотрудниками мобильной группы в ходе проверки выявлено 8 объектов нарушающих карантин, в том числе магазины, бары, кафе и лотоклуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Собранные материалы в отношении нарушителей будут направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города, для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКоАП.

Помимо торговых точек и заведений общественного питания, лотерейный клуб приглашал азартных горожан провести досуг, нарушая режим запрета. В ночное время по улице Янушкевича лотоклуб «Лото» осуществлял рабочую деятельность. В клубе находились 10 клиентов игорного бизнеса, которые, не соблюдая карантинные меры и социальную дистанцию, рисковали своим здоровьем.

Стражи порядка напоминают, что с 18 января текущего года работа объектов общественного питания (ресторанов, кафе-баров и др.) разрешается при соблюдений социальной дистанции и санитарно-профилактических мероприятий допускается с 07.00 до 20.00 часов.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер решением суда и призывает к соблюдению санитарных норм.



