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    21:48, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Азартные граждане посещали ночной лотоклуб в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в столице проверили 108 объектов предпринимательства на соблюдение карантинных мер. Сотрудниками мобильной группы в ходе проверки выявлено 8 объектов нарушающих карантин, в том числе магазины, бары, кафе и лотоклуб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Собранные материалы в отношении нарушителей будут направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города, для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКоАП.

    Помимо торговых точек и заведений общественного питания, лотерейный клуб приглашал азартных горожан провести досуг, нарушая режим запрета. В ночное время по улице Янушкевича лотоклуб «Лото» осуществлял рабочую деятельность. В клубе находились 10 клиентов игорного бизнеса, которые, не соблюдая карантинные меры и социальную дистанцию, рисковали своим здоровьем.

    Стражи порядка напоминают, что с 18 января текущего года работа объектов общественного питания (ресторанов, кафе-баров и др.) разрешается при соблюдений социальной дистанции и санитарно-профилактических мероприятий допускается с 07.00 до 20.00 часов.

    Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер решением суда и призывает к соблюдению санитарных норм.



    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Астана Правоохранительные органы
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