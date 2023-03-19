Азаматхан Амиртаев отдал свой голос на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии зеленых «Байтақ» Азаматхан Амиртаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для голосования Азаматхан Амиртаев прибыл на избирательный участок 52, расположенный в столичной школе-лицее №92.

«С утра наблюдается активность народа. Это хорошая тенденция. Я уверен, что эти выборы пройдут справедливо. Мы, как участники, будем ждать результаты. Как работали - такой же результат будет. Здесь самый главный вопрос - доверие народа. Народ кому поверит, тот и, думаю, станет депутатом и будет работать на благо государства», - сказал Азаматхан Амиртаев.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.