Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



