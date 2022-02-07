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Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы
7 Февраля 2022 15:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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