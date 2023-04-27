Азамат Желтыргузов удостоен международной музыкальной премии «BraVo»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, директор оперной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Азамат Желтыргузов удостоен премии «BraVo» в области классического искусства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo прошла в минувший вторник в Москве на Исторической сцене Большого театра. Главным событием вечера стало вручение лауреатам из разных стран статуэтки премии - золотых скрипичных ключей.

Казахстанский баритон Азамат Желтыргузов получил статуэтку в номинации «Исполнитель года из страны - партнера». Она вручается артистам, чей талант и вклад в развитие классического искусства достоин высочайших оценок.

«С большим удовольствием принимаю участие в номинации на премию «BraVo», для меня большая честь стать ее лауреатом. Напомню, в 2019 году наш театр «Астана Опера» получил премию в номинации «Лучшая концертная/театральная площадка». В этом году мы отмечаем 10-летие образования театра. За это время мы добились значимых успехов и признания среди зарубежных коллег за популяризацию классической музыки», - сказал Азамат Желтыргузов.

Как рассказал исполнительный продюсер премии «BraVo» Юрий Андрейчук, в этом году премия расширяет свою географию за счет привлечения ярких представителей классической сцены из стран Южной Америки и ряда других регионов.

«Безусловно, поддержка со стороны Казахстана, других стран делает эту премию уникальной. Мы надеемся, что премия в этом году превзойдет все ожидания», - сказал Ю.Андрейчук.

«Азамат Желтыргузов - это действительно бриллиант театра «Астана Опера», один из самых талантливых и перспективных исполнителей из Казахстана, - добавил продюсер премии. - Ежегодно в премии «BraVo» принимают участие как классические, так и эстрадные исполнители. Мы с огромным удовольствием приветствуем в Москве Майру Мухамедкызы, Салтанат Ахметову, молодую звезду Данэлию Тулешову. Российская публика любит и ценит казахских исполнителей за их талант и открытость».

В этот вечер на сцене Большого театра прозвучали произведения мировой классики в исполнении номинантов из разных стран. Азамат Желтыргузов исполнил арию Роберта из оперы Петра Чайковского «Иоланта».

Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» учреждена в 2017 году и призвана объединить исполнителей из разных стран мира. Основным критерием для определения победителей является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов в области классической музыки.