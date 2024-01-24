Азамат Уалиев назначен прокурором города Семея

В акимате состоялось совещание с участием акима Семея Нурбола Нурсагатова, а также заместителя прокурора области Абай Ермека Жаксыбаева, который представил нового прокурора города Семей. Уалиев Азамат Садырбекович назначен на данную должность.

Азамат Уалиев родился в 1978 году, трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Актогайского района Павлодарской области.



Кроме того, занимал должность старшего помощника генерального прокурора Республики Казахстан. До этого назначения он работал заместителем прокурора Мангистауской области.



Опыт работы в правоохранительных органах – почти 20 лет.