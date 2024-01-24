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    14:57, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Азамат Уалиев назначен прокурором города Семея

    Азамат Уалиев назначен прокурором города Семей
    Фото: акимат Семея

    В акимате состоялось совещание с участием акима Семея Нурбола Нурсагатова, а также заместителя прокурора области Абай Ермека Жаксыбаева, который представил нового прокурора города Семей. Уалиев Азамат Садырбекович назначен на данную должность.

    Азамат Уалиев родился в 1978 году, трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Актогайского района Павлодарской области.

    Кроме того, занимал должность старшего помощника генерального прокурора Республики Казахстан. До этого назначения он работал заместителем прокурора Мангистауской области.

    Опыт работы в правоохранительных органах – почти 20 лет.

    Теги:
    Кадровые назначения Семей Назначения Акимат Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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