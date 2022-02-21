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Азамат Сатыбалды назначен ректором академии искусcтв имени Жургенова

21 Февраля 2022 18:47
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Азамат Сатыбалды назначен ректором академии искусcтв имени Жургенова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский актер Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом проинформировал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

«Официально сообщаю, что по окончании всех согласительных процедур Азамат Сатыбалды был назначен ректором Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Желаю успехов в управлении учебным заведением, занимающим отдельное место в отечественной культуре», - написал министр в Facebook

Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье. В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2000 году был направлен для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.

В 2018 году Азамат Сатыбалды был назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодежи имени Габита Мусрепова.

Актер снимался более чем в 20 фильмах.


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#Алматы   #Образование   #Культура   #Назначения  
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Автор:

Гульзат Сахова

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