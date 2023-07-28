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    12:19, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Азамат Сатыбалды назначен президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова

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    Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нового руководителя коллективу киностудии представил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    «Казахфильм», считающийся колыбелью отечественного киноискусства, — это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии было создано творческое объединение «Казаханимация». В рамках реализации поручения Главы государства по модернизации работы киностудии приобретено 87 единиц технического оборудования. В ближайшее время необходимо начать 2-й этап модернизации», — заявил Асхат Оралов.

    Асхат Оралов также сообщил, что министерство намерено увеличить к 2030 году долю отечественных фильмов в общем кинопрокате, в том числе анимационных, до 35%. При этом ставится цель довести долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%. Министр пожелал успехов новому руководителю и коллективу киностудии и выразил уверенность в успешной работе.

    Азамат Сатыбалдыулы долгое время работал в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, 3 года руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества им. Габита Мусрепова. Ранее работал ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.


    Теги:
    Алматы Назначения Казахфильм Культура
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