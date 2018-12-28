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Азамат Сатыбалды назначен главой театра юного зрителя имени Габита Мусрепова
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный актер, телеведущий Азамат Сатыбалды назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодёжи имени Габита Мусрепова. Об этом в социальных сетях сообщил ректор Академии искусств имени Т. Жургенова Асхат Маемиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье. В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2000 году направляется для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.
Актер снимался более чем в 20 фильмах.
Автор: Гульмира Госманали
Перевод: Сабина Биржанкызы
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