Азамат Сатыбалды назначен главой театра юного зрителя имени Габита Мусрепова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный актер, телеведущий Азамат Сатыбалды назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодёжи имени Габита Мусрепова. Об этом в социальных сетях сообщил ректор Академии искусств имени Т. Жургенова Асхат Маемиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье. В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2000 году направляется для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.

Актер снимался более чем в 20 фильмах.



Автор: Гульмира Госманали

Перевод: Сабина Биржанкызы