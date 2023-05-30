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Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития МИИР РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Мая 2023, 15:04
Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития МИИР РК Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Панбаев Азамат Серикович назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Азамат Панбаев родился в 1987 году в Туркестанской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С 2019 года по 2022 год занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С марта 2022 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.


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