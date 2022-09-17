Азамат Даулетбеков завоевал «бронзу» чемпионата мира по вольной борьбе

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал третьим в весовой категории до 86 килограммов.

В схватке за третье место Даулетбеков оказался сильнее Этана Рамоса из Пуэрто-Рико. Встреча завершилась досрочно из-за технического превосходства казахстанца.

Другой представитель команды Казахстана по вольной борьбе Олег Болтин уступил в схватке за третье место на чемпионате мира в Белграде.

Он представлял страну в весовой категории до 125 килограммов.

За «бронзу» он бился с трехкратным чемпионом мира, обладателем двух олимпийских наград Гено Петриашвили (Грузия). Схватка завершилась в пользу Гено со счетом 11:4. Таким образом, Болтин финишировал на пятом месте.