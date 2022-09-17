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    01:18, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Азамат Даулетбеков завоевал «бронзу» чемпионата мира по вольной борьбе

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он стал третьим в весовой категории до 86 килограммов.

    В схватке за третье место Даулетбеков оказался сильнее Этана Рамоса из Пуэрто-Рико. Встреча завершилась досрочно из-за технического превосходства казахстанца.

    Другой представитель команды Казахстана по вольной борьбе Олег Болтин уступил в схватке за третье место на чемпионате мира в Белграде.

    Он представлял страну в весовой категории до 125 килограммов.

    За «бронзу» он бился с трехкратным чемпионом мира, обладателем двух олимпийских наград Гено Петриашвили (Грузия). Схватка завершилась в пользу Гено со счетом 11:4. Таким образом, Болтин финишировал на пятом месте.


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