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    21:17, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером на азиатском олимпийском отборе по вольной борьбе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков стал третьим на азиатском олимпийском отборе по вольной борьбе в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Бронзовую медаль он завоевал в категории до 86 килограммов. В схватке за третье место спортсмен встретился с Баходуром Кодировым из Таджикистана. Встречала прошла под диктовку казахстанского борца, который удерживал преимущество.

    Итоговый счет составил 6:3 в пользу Даулетбекова. Параллельно свою схватку за «бронзу» выиграл японец Сосукэ Такатани.




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