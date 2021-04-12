Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером на азиатском олимпийском отборе по вольной борьбе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков стал третьим на азиатском олимпийском отборе по вольной борьбе в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Бронзовую медаль он завоевал в категории до 86 килограммов. В схватке за третье место спортсмен встретился с Баходуром Кодировым из Таджикистана. Встречала прошла под диктовку казахстанского борца, который удерживал преимущество.

Итоговый счет составил 6:3 в пользу Даулетбекова. Параллельно свою схватку за «бронзу» выиграл японец Сосукэ Такатани.







