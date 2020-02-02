Азамат Биржанов: Отбор в кадровый резерв –мотивация для молодежи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отбор в президентский молодежный кадровый резерв должен стать для юношей и девушек мотивацией не стоять на месте, а выходить из зоны комфорта и работать над собой. Так считает заместитель председателя Акмолинского филиала партии «Nur Otan» Азамат Биржанов. Своими впечатлениями от участия в отборе парень поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Когда я изучал предвыборную программу Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мне очень понравился этот понятный, открытый документ, особенно пункт о «300 спартанцах», как говорят у нас в народе. Это 300 молодых людей до 35 лет, которые должны были войти в президентский кадровый резерв. Я подумал, что было бы здорово тоже поучаствовать», - поделился с Казинформом Азамат.

Парень подходил по всем требованиям. И потому точно решил для себя, что будет подавать документы.

«Собрал документы за два дня и зарегистрировался на сайте. Очень легко и доступно. Есть лишь одна небольшая загвоздка – рекомендация определенных людей (руководителей, акимов районов и городов). Чтобы получить такую рекомендацию, молодым людям необходима мотивация, чтобы их заметили. И если ты будешь сидеть все время в сторонке, дома или в университете, не выходя за рамки, конечно, тебя никто не заметит», - продолжает рассказ Азамат.

Из 13 тысяч молодых людей были отобраны 8 тысяч. Среди них оказался и Азамат Биржанов. Теперь его ждал второй этап - тестирование.

«Я сдавал его для себя, а не для того, чтобы получить кресло. Сейчас я тоже удовлетворен, потому что не в зоне комфорта, есть чему учиться. Я пришел на работу, надел наушники и стал сдавать тесты. Математика мне хорошо далась, по всем вопросам, на которые успел ответить, набрал хорошие баллы. Я должен был ответить на 30 вопросов по математике и 30 - по логике. Но, видимо, логики мне не хватило», - говорит Азамат.

В итоге парень набрал 29 баллов из 30 проходных. Однако в произошедшем он никого не винит, кроме самого себя: не справился, значит, где-то не доучил.

«Подвела, наверное, еще и самоуверенность. Я не готовился, полагаясь на свои знания. В первую очередь хотел проверить самого себя. Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. Нет предела совершенству. Если эта программа останется, то в следующем году обязательно буду участвовать снова… Вообще я бы посоветовал молодежи проверить себя. Кадровый резерв - это не только хорошая должность и кресло. Это ответственность, судьба людей, с которыми ты работаешь. Все 300, что прошли, достойны этого. Говорят, что молодежь – это будущее. Я же считаю, что мы – настоящее», - резюмировал парень



