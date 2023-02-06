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Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

6 Февраля 2023, 13:22
Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт, гл. эксперт департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. — главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2015-2020 гг. — консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С 2020 по 2022 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С июня 2022 года работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.


Фото: t.me/Kzgovernment


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