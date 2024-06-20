Азамат Абдраимов назначен послом РК в Финляндии

Указом Главы государства Абдраимов Азамат Сабитович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Финляндской Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Сартбаева Жанна Сабитовна освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Финляндской Республике.

Абдраимов Азамат Сабитович – посол Казахстана в Финляндии.

Родился 15 января 1983 года в г.Алматы. В 2003 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности юриспруденция, затем в 2005 году Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, магистр международных отношений.

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве третьего секретаря Департамента по делам СНГ МИД РК. Далее продолжил работать в этом департаменте в должности второго секретаря.

В 2007 году был направлен в Посольство РК в Итальянской Республике в качестве третьего секретаря.

В период с 2009 по 2011 годы работал первым секретарём в Департаменте СНГ МИД РК.

С 2010 по 2011 годы – эксперт аналитического отдела, заведующий сектором Совета Безопасности РК.

В 2011-2015 годах – первый секретарь, советник Посольства РК в Королевстве Испания.

2015-2016 годы был заместителем руководителя Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК. С 2016 по 2018 годы – руководитель Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК.

В 2018 году занимал должность советника-посланника Посольства РК в Канаде.

В 2019-2023 годах был генеральным консулом Республики Казахстан в г. Сан-Франциско (США).

До назначения Послом Казахстана в Финляндии с октября 2023 года был заместителем руководителя Службы государственного протокола МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Советник I класса.

Владеет испанским, английским и итальянским языками.