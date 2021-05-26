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    12:12, 26 Май 2021 | GMT +6

    Айжан Шайназарова назначена руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Шайназарова Айжан Булатовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Айжан Шайназарова родилась в 1971 году в г. Алматы.

    Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Национальную школу государственной политики Академии госуправления при Президенте РК, прошла стажировку в Университете Дьюка.

    Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности старшего лаборанта алматинского филиала Жамбылского института легкой и пищевой промышленности.

    В 1994-1999 гг. работала на различных должностях в Казахской государственной академии управления.

    В 1999-2001 гг. — старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

    В 2001-2004 гг. — гл. специалист, начальник центра анализа и мониторинга Департамента организационной работы и социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

    С февраля по декабрь 2004 г. — начальник центра анализа и мониторинга Департамента соцтехнологий Министерства информации РК.

    В 2004-2021 гг. занимала различные должности в Администрации Президента РК.

    С февраля 2021 года и по настоящее время работала заместителем акима района Есиль г. Нур-Султан.


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