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Айжан Есмагамбетову назначили вице-министром здравоохранения — главным госсанврачом РК

14 Февраля 2022 12:36
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Айжан Есмагамбетову назначили вице-министром здравоохранения — главным госсанврачом РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан — Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет.

Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 г. Алматы.

В 1997-2004 гг. работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

В 2004-2014 гг. занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2013 г. назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2014 году — директор департамента эпидемиологического надзора – заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК.

В 2014-2017 гг. — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.

В 2017-2020 гг. — директор департамента политики общественного здравоохранения РК.

В 2020 году — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Назначения  
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