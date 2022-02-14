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Айжан Есмагамбетову назначили вице-министром здравоохранения — главным госсанврачом РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан — Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет.
Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 г. Алматы.
В 1997-2004 гг. работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
В 2004-2014 гг. занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2013 г. назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2014 году — директор департамента эпидемиологического надзора – заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК.
В 2014-2017 гг. — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.
В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.
В 2017-2020 гг. — директор департамента политики общественного здравоохранения РК.
В 2020 году — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
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