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Айжан Есмагамбетова: Завоз «омикрона» в Казахстан – дело времени

13 Декабря 2021 20:34
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Айжан Есмагамбетова: Завоз «омикрона» в Казахстан – дело времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова не сомневается в том, что рано или поздно штамм «омикрон» попадет на территорию нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня омикрон зарегистрирован почти в 60 странах, и это всего за месяц. Это говорит о том, что омикрон распространяется очень быстро. На примере других штаммов можно сказать, что дело завоза «омикрона» в Казахстан – это лишь дело времени. Те меры, которые мы предпринимаем для предупреждения завоза штамма в страну, таким образом мы пытаемся немного это время оттянуть», - сказала Айжан Есмагамбетова в эфире Youtube-канала «BaigeNews».

По ее словам, сейчас «омикрон» – это новый штамм коронавируса, и по нему нет в достаточном количестве достоверных данных, подтвержденных научно и временем.

«Это клинические данные, эпидемиологические, эффективность различных методов лечения и профилактики. И как раз нам это время нужно для того, чтобы появились какие-то новые данные, которые бы говорили о том, поменялся ли штамм или нет. У кого он протекает тяжелее или легче. Насколько он опасен, насколько он вызывает тяжелые случаи и летальные исходы», - заключила санврач.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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