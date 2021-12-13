Айжан Есмагамбетова: Завоз «омикрона» в Казахстан – дело времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова не сомневается в том, что рано или поздно штамм «омикрон» попадет на территорию нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня омикрон зарегистрирован почти в 60 странах, и это всего за месяц. Это говорит о том, что омикрон распространяется очень быстро. На примере других штаммов можно сказать, что дело завоза «омикрона» в Казахстан – это лишь дело времени. Те меры, которые мы предпринимаем для предупреждения завоза штамма в страну, таким образом мы пытаемся немного это время оттянуть», - сказала Айжан Есмагамбетова в эфире Youtube-канала «BaigeNews».

По ее словам, сейчас «омикрон» – это новый штамм коронавируса, и по нему нет в достаточном количестве достоверных данных, подтвержденных научно и временем.

«Это клинические данные, эпидемиологические, эффективность различных методов лечения и профилактики. И как раз нам это время нужно для того, чтобы появились какие-то новые данные, которые бы говорили о том, поменялся ли штамм или нет. У кого он протекает тяжелее или легче. Насколько он опасен, насколько он вызывает тяжелые случаи и летальные исходы», - заключила санврач.