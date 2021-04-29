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    02:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Айжан Есмагамбетова привилась вакциной QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 апреля в поликлинике №9 города Нур-Султан казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC) против КВИ привилась председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава в Facebook.

    Медицинский работник перед введением вакцины рассказала о том, что это двухдозная вакцина и один флакон рассчитан на одного человека, кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

    «Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с пандемией. Поэтому очень важно обеспечить не только доступность вакцины, но и доверие население к вакцинации повысить. Я на своем примере хотела показать, что прививка абсолютно безопасна и эффективна. Чем быстрее мы все провакцинируемся, тем быстрее мы сможем вернуться к жизни без ограничительных мер», - сказала после вакцинации А. Есмагамбетова.

    Она отметила, что с выпуском отечественной вакцины QazVac у казахстанцев появился выбор, которым население активно пользуется.

    На сегодняшний день казахстанскую вакцину получили около 9 тысяч человек.

    Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, у нас должно быть вакцинировано 60% населения. Только так можно остановить циркуляцию вируса, сказала глава Комитета.

    «У нас пока нет такого охвата и циркуляция вируса продолжается. Поэтому пока мы не достигли коллективного иммунитета, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию», - отметила А. Есмагамбетова.

    Ранее сообщалось о том, что министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCOVID-in (QazVac).




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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