Айжан Есмагамбетова привилась вакциной QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 апреля в поликлинике №9 города Нур-Султан казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC) против КВИ привилась председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава в Facebook.

Медицинский работник перед введением вакцины рассказала о том, что это двухдозная вакцина и один флакон рассчитан на одного человека, кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

«Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с пандемией. Поэтому очень важно обеспечить не только доступность вакцины, но и доверие население к вакцинации повысить. Я на своем примере хотела показать, что прививка абсолютно безопасна и эффективна. Чем быстрее мы все провакцинируемся, тем быстрее мы сможем вернуться к жизни без ограничительных мер», - сказала после вакцинации А. Есмагамбетова.

Она отметила, что с выпуском отечественной вакцины QazVac у казахстанцев появился выбор, которым население активно пользуется.

На сегодняшний день казахстанскую вакцину получили около 9 тысяч человек.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, у нас должно быть вакцинировано 60% населения. Только так можно остановить циркуляцию вируса, сказала глава Комитета.

«У нас пока нет такого охвата и циркуляция вируса продолжается. Поэтому пока мы не достигли коллективного иммунитета, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию», - отметила А. Есмагамбетова.

Ранее сообщалось о том, что министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCOVID-in (QazVac).



