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Айзат Молдагасимова получила новую должность в Алматы

4 Июня 2020 13:33
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Айзат Молдагасимова получила новую должность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Айзат Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня возглавила», - сообщила по телефону Айзат Молдагасимова.

До назначения Айзат Молдагасимова занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы.

18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Назначения,
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