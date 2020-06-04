Новости
Айзат Молдагасимова получила новую должность в Алматы
4 Июня 2020 13:33
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Айзат Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Со вчерашнего дня возглавила», - сообщила по телефону Айзат Молдагасимова.
До назначения Айзат Молдагасимова занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы.
18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем госсимволов
- Ерлан Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК
- Мотопробег байкеров в честь Дня государственных символов прошел в Алматы
- Чокан Елшибеков освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК
- Стрельба произошла в Алматы: пострадал прохожий
- Аким Алматы посетил стройплощадку ЖК «Алатау Сити»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047