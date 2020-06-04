Айзат Молдагасимова получила новую должность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Айзат Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня возглавила», - сообщила по телефону Айзат Молдагасимова.

До назначения Айзат Молдагасимова занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы.

18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.