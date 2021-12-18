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Айзада Муптильда стала четвертой на ЧМ по тяжелой атлетике
18 Декабря 2021 00:35
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил выступление на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
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Последней на помост вышла Айзада Муптильда, выступившая в категории свыше 87 килограммов.
В сумме она подняла 272 (120+152). Этого результата хватила, чтобы занять четвертое место.
Добавим, что по итогам выступления в активе команды Казахстана одна медаль. «Золотом» отметился Арли Чонтей (до 55 килограммов).
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