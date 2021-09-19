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    13:25, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Айя Алимбаева выиграла «бронзу» 2021 ITTF Kazakhstan International Open

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Айя Алимбаева стала обладательницей бронзовой медали международного турнира по настольному теннису 2021 ITTF Kazakhstan International Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсменка стала участницей полуфинального матча. За выход в решающую стадию она билась с россиянкой Валерией Коцюр. К сожалению, обыграть соперницу не удалось. Коцюр выиграла дуэль со счетом 4:1.

    Таким образом, Алимбаева завершила турнир на третье месте.

    Стоит отметить, что у мужчин в финал пробился Кирилл Герасименко.


    Теги:
    Спорт Теннис
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