Айвар Зейнуллин стал заместителем председателя Комитета казначейства РК
Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Зейнуллин Айвар Талгатович назначен заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Айвар Зейнуллин родился в 1992 году в Карагандинской области. Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. В 2012 году окончил Букингемский университет по специальности «Бизнес и менеджмент», в 2015 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, специальность «Экономика и бизнес», в 2022 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. С января 2013 года по январь 2015 года работал заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем директора ТОО «Племхозяйство Аршалы».
В системе Министерства финансов работал с 2015 года по 2018 год - менеджером АО «Финансовая академия», экспертом департамента бюджетного планирования, главным экспертом департамента бюджетного кредитования, Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан.
С сентября 2018 года начал работу в местном исполнительном органе города Астаны, с мая 2019 года занимал должность заместителя акима района Сарыарка города Астаны.