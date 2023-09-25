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    17:38, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Айвар Зейнуллин стал заместителем председателя Комитета казначейства РК

    Айвар Зейнуллин
    Фото: пресс-служба Комитета казначейства.

    Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Зейнуллин Айвар Талгатович назначен заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Айвар Зейнуллин родился в 1992 году в Карагандинской области. Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. В 2012 году окончил Букингемский университет по специальности «Бизнес и менеджмент», в 2015 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, специальность «Экономика и бизнес», в 2022 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. С января 2013 года по январь 2015 года работал заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем директора ТОО «Племхозяйство Аршалы».

    В системе Министерства финансов работал с 2015 года по 2018 год - менеджером АО «Финансовая академия», экспертом департамента бюджетного планирования, главным экспертом департамента бюджетного кредитования, Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан.

    С сентября 2018 года начал работу в местном исполнительном органе города Астаны, с мая 2019 года занимал должность заместителя акима района Сарыарка города Астаны.

    Теги:
    Назначения Минфин РК
    Автор
    Ринат Дусумов
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