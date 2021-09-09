Айтыс среди молодых акынов прошел в Кокшетау
Как отметили организаторы айтыса, целью мероприятия явилось развитие устного казахского народного искусства, поддержка творческой инициативы молодых поэтов, популяризация общечеловеческих ценностей.
В ходе поэтического турнира акыны воспевали достижения и успехи республики за годы суверенитета, политическую стабильность, дружбу, единство и согласие народа Казахстана.
Выступления участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли поэт-айтыскер Арман Бердалин, руководитель Кокшетауской городской информационно-библиотечной системы, лауреат фестиваля «Шабыт», победитель международных, республиканских поэтических конкурсов Куаныш Оспан, акын, писатель, главный редактор газеты «Кокшетау» Серик Жетпискалиев.
По итогам айтыса, обладателем Гран-при стал молодой акын из Кокшетау Нурмахан Жакыпбек.
«Рад, что принял участие в мероприятии и стал победителем. Каждый из айтыскеров показал высокой уровень мастерства и импровизации. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия», - отметил Нурмахан Жакыпбек .
Победителям и призерам айтыса были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.