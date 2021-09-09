Айтыс среди молодых акынов прошел в Кокшетау

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках декады языков народа Казахстана в Дворце культуры «Достар» города Кокшетау состоялся айтыс с участием молодых акынов «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі», посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы айтыса, целью мероприятия явилось развитие устного казахского народного искусства, поддержка творческой инициативы молодых поэтов, популяризация общечеловеческих ценностей.

В ходе поэтического турнира акыны воспевали достижения и успехи республики за годы суверенитета, политическую стабильность, дружбу, единство и согласие народа Казахстана.

Выступления участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли поэт-айтыскер Арман Бердалин, руководитель Кокшетауской городской информационно-библиотечной системы, лауреат фестиваля «Шабыт», победитель международных, республиканских поэтических конкурсов Куаныш Оспан, акын, писатель, главный редактор газеты «Кокшетау» Серик Жетпискалиев.

По итогам айтыса, обладателем Гран-при стал молодой акын из Кокшетау Нурмахан Жакыпбек.

«Рад, что принял участие в мероприятии и стал победителем. Каждый из айтыскеров показал высокой уровень мастерства и импровизации. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия», - отметил Нурмахан Жакыпбек .

Победителям и призерам айтыса были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.