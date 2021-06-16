Айтыс школьников в честь 175-летия Жамбыла Жабаева прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау во Дворце культуры «Достар» в рамках плана мероприятий республиканского фестиваля «Рухани қазына-2021» состоялся региональный айтыс школьников «Тыңда, дала, Жамбылды!», посвященный 30-летию Независимости страны и 175-летию Жамбыла Жабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы, - областной центр народного творчества и культурного досуга - основной целью проведения мероприятия является популяризация поэтического наследия великого акына Жамбыла Жабаева, приобщение подрастающего поколения к фольклорному творчеству, сохранение преемственности в традиционном песенном искусстве, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей.

В мероприятии приняли участие юные акыны в возрасте 12-18 лет из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Выступления участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли акын-импровизатор, директор музея имени Малика Габдуллина Кудайберли Мырзабек, акын, писатель, председатель Акмолинского областного отделения Союза журналистов РК, главный редактор газеты «Кокшетау» Серик Жетпискалиев, руководитель отдела организации культурно-досуговой работы областного центра народного творчества и культурного досуга Асылбек Абенов.

По итогам поэтического турнира обладателем Гран-при стал Сәттібек Сэригболатұлы из Ерейментауского района Акмолинской области.

«Сегодня прошло очень значимое творческое состязание, в котором участники воспевали достижения Казахстана за годы Независимости и творчество великого казахского акына Жамбыла Жабаева. Каждый из айтыскеров показал высокой уровень мастерства. Очень рад, что стал победителем конкурса. Хочу выразить огромную благодарность организаторам», - поделился С. Сэригболатұлы.

Победителям и призерам айтыса были вручены дипломы, ценные подарки и памятные сувениры.