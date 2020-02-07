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Айтыс к 175-летию Абая состоится в Нур-Султане

7 Февраля 2020 13:30
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Айтыс к 175-летию Абая состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В Нур-Султане состоится республиканский айтыс «Адамзаттың алыбы – хакім Абай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках 175-летия Абая создан план мероприятий. 8 февраля в городе Нур-Султане состоится республиканский айтыс «Адамзаттың алыбы – хакім Абай», посвященный 175-летию Абая, в котором примут участие 16 акынов, то есть восемь пар. Организатором мероприятия является Министерство культуры и спорта РК при поддержке партии Nur Otan», - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на пресс-конференции в СЦК.

Айтыскеры будут участвовать согласно предложенным спискам общественного объединения «Айтыс ақындары мен жыршы, термешілердің халықаралық одағы».

В состав жюри вошли поэт, обладатель ордена «Парасат», Государственной премии Несипбек Айтулы; журналист, доктор филологических наук, профессор Дихан Камзабек; писатель Мереке Кулкенов; айтыскер акын Шолпан Кыдырниязова; известный писатель Галым Жайлыбай; лауреат молодежной премии «Дарын» Мухамеджан Тазабеков; айтыскер-акын Аманжол Альтаев.

Отметим, что айтыс состоится в 14:00 в концертном зале «Астана».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Абай,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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