Айтыс Battle среди осужденных устроили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области соревнуются в искусстве айтыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Наурыз мейрамы в учреждении АК-159/11 состоялся «Айтыс Battle» и конкурс стенгазет среди осужденных. В связи с противоэпидемиологическими требованиями все мероприятия проходили поотрядно и без зрителей.

Айтыс - это поэтический турнир акынов, который сочетает в себе поэзию, музыку, драматическое представление и исполнительское мастерство. Акын - это не просто поэт, поющий под домбру. Большинство песен - это импровизация на ходу. Стихи имеют довольно сложную структуру, они метафоричны, содержат несколько слоев смысла.

Осужденные айтыскеры мастерски использовали чувство юмора и чувство меры во время импровизации, чем удивили жюри из состава администрации учреждения.

По итогам мероприятия участники будут поощрены правами начальника учреждения. Также на праздники для осужденных будет приготовлен праздничный обед.