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    23:23, 20 Март 2021 | GMT +6

    Айтыс Battle среди осужденных устроили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области соревнуются в искусстве айтыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии Наурыз мейрамы в учреждении АК-159/11 состоялся «Айтыс Battle» и конкурс стенгазет среди осужденных. В связи с противоэпидемиологическими требованиями все мероприятия проходили поотрядно и без зрителей.

    Айтыс - это поэтический турнир акынов, который сочетает в себе поэзию, музыку, драматическое представление и исполнительское мастерство. Акын - это не просто поэт, поющий под домбру. Большинство песен - это импровизация на ходу. Стихи имеют довольно сложную структуру, они метафоричны, содержат несколько слоев смысла.

    Осужденные айтыскеры мастерски использовали чувство юмора и чувство меры во время импровизации, чем удивили жюри из состава администрации учреждения.

    По итогам мероприятия участники будут поощрены правами начальника учреждения. Также на праздники для осужденных будет приготовлен праздничный обед.


    Теги:
    Культура Пенитенциарная система Наурыз Карагандинская область
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