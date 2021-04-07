Айтуар Кошмамбетов: Проект Ashyq - хорошая альтернатива локдаунам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект «Ashyq» - хорошая альтернатива локдаунам. Таким мнением поделился директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 3 апреля Постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы ряд ограничительных мер и запретов бизнеса были смягчены. Это объясняется тем, что в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля была проведена эпидемиологическая оценка вводимых карантинных мероприятий и проанализированы места заражения.

«Лично я считаю, что это обоснованное и продуманное решение. Ранее главный санитарный врач Жандарбек Бекшин в своем интервью заявил, что если предпринимаемые меры не будут эффективными, то их могут смягчить. Следовательно, было понимание о том, что запреты сами по себе не являются гарантией результата. Кроме того, в условиях пандемии, мы должны постоянно искать новые альтернативы локдаунам», - говорит Айтуар Кошмамбетов.

Данные санитарно-эпидемиологических расследований показывают, что, несмотря на полный запрет работы торгово-развлекательных центров и рынков количество заражений в этих местах уменьшилось незначительно.

По словам Жандарбека Бекшина, в торгово-развлекательных центрах и торговых домах заболеваемость была снижена всего на 2%, и основная масса идет по придомовым и внутриквартальным магазинам. Также он сказал о том, что отныне отдельно будет оцениваться эффективность мероприятий в отношении мелких магазинов.

«Независимо от запрета на деятельность тех или иных объектов – находят способ и продолжают собираться. Функционирование объектов, загнанных в тень, чревато такими последствиями как невозможность контроля даже самых элементарных санитарных требований как дистанция, вентиляция или ношение маски. Те же кальянные и клубы, заведения ночного формата, которые работают в тесных подвалах – это всё неконтролируемая серая зона. Присутствие 1-2 зараженного в таких местах потенциально влечет локальную вспышку и сотню заражений», - рассказал глава Региональной палаты предпринимателей.

Несмотря на запрет деятельности объектов сферы услуг и образовательных центров, есть случаи вызова мастеров и преподавателей на дом, где не соблюдаются санитарные требования. Это говорит о том, что открытие некоторых объектов бизнеса связано с такими факторами как: контроль соблюдения санитарных требований посетителями и персоналом, прозрачность графика работы.

«Услугу гражданин по любому получает, но соблюдение санитарных требований не контролируется. То есть, открывая законопослушный бизнес, мы уменьшаем скопления людей в неконтролируемых местах. За год мы поняли, что ограничения бизнеса не являются панацеей. При этом если государство хочет внедрять запретительные меры, необходимо предлагать соразмерную компенсацию. Пилотный проект «Ashyq» не заставит уйти бизнес в тень», - поделился директор Палаты.

По словам Айтуара Кошмамбетова, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на личном уровне наладил диалог с субъектами бизнеса и сообщил о готовности инициировать обсуждение каждого постановления санврача, с учетом мнения всех сторон.

«Такой формат работы располагает к прозрачности и вносит ясность, касательно причин принимаемых мер. Надеемся, что массовая вакцинация позволит нам уже через несколько месяцев возвращаться к доковидному формату взаимоотношений», - заявил глава Региональной палаты.