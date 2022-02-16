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Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
16 Февраля 2022 16:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Айткурман Омарбеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения.
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