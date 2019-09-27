Айталап Кургамбаев возглавил Спортивный комитет при Совете министров обороны СНГ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Спортивного комитета – начальник Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Айталап Кургамбаев избран председателем Спортивного комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ. Об этом стало известно на заседании комитета, прошедшем сегодня в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный спортивный комитет функционирует с марта 1999 года и разрабатывает предложения по основным направлениям развития физической подготовки и спорта в вооруженных силах государств-участников содружества. В пределах своей компетенции орган координирует взаимодействие спорткомитетов в вопросах взаимного обмена специалистами, научными, методическими и другими материалами, проведение совместных спортивных мероприятий и научно-исследовательских работ, реализацию соглашений и других документов в области физической подготовки и спорта.





Кроме того, комитет обеспечивает Совет министров обороны государств – участников СНГ информационно-аналитическими и другими материалами по проблемам сотрудничества в области физической подготовки и спорта, рассматривает результаты и итоги совместных решений и проектов.