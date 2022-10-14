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Айша Омарова стала третьей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
14 Октября 2022, 19:50

Айша Омарова стала третьей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Айша Омарова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала третьей в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья Омарова показала 217 (93+124) килограммов.

Первое место досталось Сейедехалхам Хоссейни (Иран) - 227 (102+125) килограммов. Мотока Накажима (Япония) финишировала второй - 223 (100+123) килограмма.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка Арай Нурлыбекова стала серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике, а штангист Асылжан Бектай выиграл чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.

Фото: IWF


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