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Айнура Сергазиева назначена заместителем председателя Агентства по делам госслужбы
31 Января 2022 15:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Айнура Сергазиева родилась в 1991 году
Образование: НАО «Алматинский университет энергетики и связи», специальность «радиотехника, электроника и телекоммуникации». Бакалавр техники и технологии, магистр технических наук.
Трудовая деятельность:С 2010 по 2013 годы- специалист средне-учебной квалификации, НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;
С 2013 по 2015 год - специалист высшей учебной квалификации/заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;
С 2016 по 2018 год - специалист/ведущий специалист АО «Национальные информационные технологии»;
С 2018 по 2022 годы - АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»:
главный менеджер проектов/менеджер программ/руководитель направления «Госпрограммы»/ответственный секретарь/управляющий директор.
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