Айнура Сергазиева назначена заместителем председателя Агентства по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Айнура Сергазиева родилась в 1991 году

Образование: НАО «Алматинский университет энергетики и связи», специальность «радиотехника, электроника и телекоммуникации». Бакалавр техники и технологии, магистр технических наук.

Трудовая деятельность:

С 2010 по 2013 годы- специалист средне-учебной квалификации, НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;С 2013 по 2015 год - специалист высшей учебной квалификации/заведующая сектором по координации и методическому обеспечению воспитательной работы, НАО «Алматинский университет энергетики и связи»;С 2016 по 2018 год - специалист/ведущий специалист АО «Национальные информационные технологии»;С 2018 по 2022 годы - АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»:главный менеджер проектов/менеджер программ/руководитель направления «Госпрограммы»/ответственный секретарь/управляющий директор.