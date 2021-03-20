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    02:00, 20 Март 2021 | GMT +6

    Айнитдинова и Куламбаева покидают парные соревнования по теннису в Анталье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанки Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева не смогли преодолеть барьер полуфинала турнира серии ITF в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в Федерации, казахстанки Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева не смогли преодолеть барьер полуфинала турнира серии ITF World Tennis Tour W15 Antalya в парном разряде, уступив американке Аней Джесси и Пак Со Юн из Южной Кореи, - 2/6, 7/6(8), 10/5.

    Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Гозаль и Жибек шесть раз брали подачу оппоненток и совершили три двойные ошибки.

    Ранее сообщалось, что Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева вышли в полуфинал парного разряда турнира серии ITF в Анталии с призовым фондом 15 тысяч долларов. Казахстанский дуэт Айнитдинова/Куламбаева стартовал на этом турнире с победы над парой Дарья Астахова (Россия)/Ноэлия Себальос (Боливия) — 6:4, 6:4. В четвертьфинале наши вышли на представительниц Чехии - Мириам Колодзиэёву и Анету Лабуткову - и обыграли их 6:1, 3:6, 10:7.

    Фото: Olympic.kz


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