Айлин, Медина, Алихан: ТОП-30 имен года для новорожденных назвали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года в Нур-Султане свой первый в жизни документ – свидетельство о рождении – получили 32 146 детей, что на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По данным отделов РАГС районных акиматов, с 1 января по 30 ноября 2021 года в столице свидетельства о рождении получили 32 146 детей. За аналогичный период 2020 года в городе на свет появилось 29 083 малыша.

В этом году самым популярным именем в Нур-Султане оказалось Айлин. Его получили 437 новорожденных девочек. На втором месте – Медина, это имя дали 414 детям. В ТОП-15 популярных имен девочек в столице также вошли Айша, Амина, Томирис, Аяла, Айзере, Раяна, Сафия, Асылым, Айару, Мариям, Айым, Аиша, Зере.

Среди мальчиков в 2021 году чаще всего малышей называли именем Алихан – 360 детей. В ТОП-15 в этой категории вошли такие имена, как Амир, Алан, Али, Алдияр, Арлан, Омар, Альтаир, Айсұлтан, Санжар, Ибраhим, Ислам, Рамазан, Ерасыл, Арсен.

В текущем году в городе выросло и количество новых семей, официально зарегистрировавших брак. Так, за указанный период узами Гименея связали друг друга 11 289 пар. В 2020 году был зарегистрирован 9 571 брак.

Специалисты отмечают, что к браку и созданию семьи сейчас подходят более ответственно, осознанно. Средний возраст новобрачных сегодня составляет 26-28 лет, тогда как 4-5 лет назад он составлял 22-23 года. В брак вступают не только молодые люди, но и в зрелом возрасте - в 50-60 и даже 70 лет.