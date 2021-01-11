Айкын Конуров: В гонке у всех партий были равные возможности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предвыборной гонке для всех кандидатов в депутаты были созданы одинаковые возможности, заявил лидер Народной партии Казахстана Айкын Конуров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

По мнению Айкына Конурова, в электоральный период члены НПК не испытывали каких-либо затруднений и препятствий, что позволило провести динамичную агитационную работу в рамках действующего законодательства. Предварительные данные Еxit poll дают основание прогнозировать высокие официальные результаты НПК, подчеркнул Конуров.

«Предварительные данные exit poll дают нам возможность говорить о том, что у нас достаточно высокие результаты. Также в свою очередь у меня есть возможность поздравить партии, которые прошли», - отметил председатель Народной партии Казахстана.