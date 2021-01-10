Айкын Конуров проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава партии прибыл на избирательный участок №113, который находится в здании школы-лицей №66 в г.Нур-Султана.

«Сегодня очень важный день в политический жизни Республики Казахстан - выборы в Мажилис Парламента, маслихаты. Я считаю, что каждый должен реализовать свое конституционное право, проголосовать за ту или иную партию, и, соответственно, мог влиять на принятие решений ради развития Казахстана, ради того, чтобы народ почувствовал улучшение, смог влиять на политическую, экономическую, социальную политику нашего государства. Это является приоритетом для нашей партии. Я думаю, это является приоритетом для почти всех партий, которые приняли участие в нашей избирательной кампании», - отметил А. Конуров.

Ранее в рамках XV Внеочередного съезда партии состоялся первый организационный пленум ЦК Народной партии Казахстана, в ходе которого Айкын Конуров избран председателем Народной партии Казахстана. Также в ходе съезда XV Внеочередной съезда партии КНПК сменила название на Народную партию Казахстана.