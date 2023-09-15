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    15:21, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Айкын Елеусизов назначен акимом города Каражал

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    Photo: t.me/ulytau_oblysynyn_akimdigi
    Айкын Елеусизов назначен акимом города Каражал области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Елеусизов Айкын Кылышевич родился 28 января 1986 года в поселке Атасу Жанааркинского района.

    Образование: 2007 год - Казахский гуманитарно-юридический университет;

    2011 год - Казахский университет путей сообщения.

    13.08.2007-25.09.2007

    Исполняющий обязанности главного специалиста - главный казначей отдела проведения работы с государственными органами Управления планов и разрешений Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    25.09.2007-14.07.2008

    Главный специалист - главный казначей отдела проведения работы с государственными органами Управления планов и разрешений Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    14.07.2008-01.04.2009

    Главный специалист - главный казначей отдела исполнения Республиканского бюджета Управления исполнения государственного бюджета Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    01.04.2009-14.08.2009

    Главный специалист-главный казначей отдела проведения работы с силовыми государственными органами Управления исполнения бюджета Департамента казначейства по г.Астана Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    17.08.2009-14.03.2010

    Эксперт Управления транзитной политики Департамента международного сотрудничества и транзитной политики Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    15.03.2010-20.10.2010

    Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    21.10.2010-05.01.2011

    Главный эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    06.01.2011-19.06.2012

    Эксперт Управления двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    20.06.2012-29.11.2012

    Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    30.11.2012-15.04.2013

    Главный эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    16.04.2013-11.05.2014

    Главный эксперт Управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    12.05.2014-30.09.2014

    Главный эксперт Управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    01.10.2014-31.07.2016

    Руководитель управления транспорта и инфраструктуры Департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

    01.08.2016-23.10.2016

    Главный инспектор организационно-инспекторского отдела Аппарата акима Атырауской области.

    24.10.2016-14.08.2017

    Руководитель организационно-инспекторского отдела Аппарата акима Атырауской области.

    15.08.2017-27.07.2020

    Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области.

    С 01.09.2022 до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Жанааркинского района.


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