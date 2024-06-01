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    21:25, 31 Май 2024 | GMT +6

    Айкоркем Батихан стала чемпионкой мира по стрельбе из лука

    Айкоркем Батихан стала чемпионкой мира по стрельбе из лука
    Фото: акимат Астаны

    Спортсменка национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Айкоркем Батихан стала чемпионкой мира на турнире «Fetih Kupası» («Кубок Победы») в Стамбуле, Турция, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Айкоркем Батихан одержала победу в гонке по мишени Пута диаметром 50 см на дистанции 50 метров. В 12-м международном турнире «Fetih Kupası» приняли участие около 300 спортсменов из 20 стран мира.

    - Международный турнир «Fetih Kupası» - одно из крупнейших соревнований по традиционной стрельбе из лука. Можно сказать, что успешное выступление и победа в этом конкурсе – одно из желанных трофеев всех казахстанских лучников. Турнир проходит в Турции уже 12 лет. Казахстанские спортсмены участвуют в нем с 2017 года, но до этого Казахстан в нем не побеждал. В этом году наши спортсмены вышли в финал: 4 девушки и 4 мужчины. В финале Айкоркем Батихан встретилась с самым сильным лучником Турции и победила его со счетом 5: 4. Победа Айкоркем – большое достижение для всей нашей команды, - сказал главный тренер национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов.

    Айкоркем Батихан стала чемпионкой мира по стрельбе из лука
    Фото: акимат Астаны

    19-летняя Айкоркем Батихан – столичная спортсменка. Она занимается традиционной стрельбой из лука всего 1,5 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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