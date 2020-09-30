Айгуль Соловьева: Сообщения граждан о фактах коррупции – проявление гражданской позиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сообщения граждан о фактах коррупции – проявление гражданской позиции. Так считает руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация юридических лиц Казахстана» Айгуль Соловьева. Об этом она заявила в прямом эфире на площадке «Адалдық алаңы» в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые говорят: «Агентство носит репрессивный характер, оно силового направления. Соблюдение прав человека – это первое, что должно быть». Другие говорят: «Почему вы всех не арестовали, почему вы всех не посадили?». Две диаметрально противоположные точки зрения. «Агентство слабое, занялось какой-то превенцией, какой-то добропорядочностью, партнерство. О чем вы говорите?», – есть и такие мнения. Безусловно, здесь важно нахождение баланса. Как отмечал председатель Агентства, в некоторых странах, например, в Австрии, 80% работы соответствующих органов приходится на превенцию. В Казахстане силовой блок еще составляет существенную долю, но мы, тем не менее, также движемся в этом направлении. А общество относится к этому по-разному. Думаю, что это тоже системный вопрос. Мы, все-таки, нацелены на превенцию», – сказала А. Соловьева.

Руководитель группы также высказалась в отношении практики денежного вознаграждения за сообщения о фактах коррупции, которую некоторые в Казахстане осуждают, считают возрождением «стукачества».

«На самом деле, это гражданская позиция, когда любой гражданин, который видит, что совершается коррупционный факт, должен сообщить об этом. На мой взгляд, это тоже вопрос системного характера», – отметила А. Соловьева.

По ее словам, работа площадки «Адалдық алаңы», внешний анализ Специальной мониторинговой группы, консультации и пропаганда правовых знаний – это тоже важная системная работа.