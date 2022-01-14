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Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики РК

14 Января 2022 15:01
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Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Шаимова Айгуль Амантаевна освобождена от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Айгуль Шаимова родилась в 1979 году в Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной Прокуратуре РК.

С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны.

С июля 2020 года и по настоящее время занимала должность вице-министра национальной экономики РК.

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#Правительство РК   #Отставки    #Миннацэкономики  
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