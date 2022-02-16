Айгуль Шаимова назначена зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды



