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Айгуль Шаимова назначена зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
16 Февраля 2022 12:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды
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