Айгуль Садвокасова назначена замдиректора Института прикладных этнополитических исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Садвокасова Айгуль Какимбековна назначена заместителем директора ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram МИОР.

Айгуль Садвокасова родилась в 1973 году. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Доктор социологических наук по специальности «Социальная структура, социальные институты и процессы».

В 1995-1997 гг. - преподаватель кафедры социологии Аграрного университета им. Сейфуллина.

В 2001-2002 гг. - главный специалист Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

В 2002 г. – возглавила отдел учета и мониторинга СМИ Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

В 2002-2003 гг. - заместитель директора НИИ теории и практики госуправления и госслужбы Академии государственной службы при Президенте РК.

В 2005-2006 гг. - руководитель социологического центра Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2006-2007 гг. - доцент кафедры политических технологий Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2006-2007 гг. - эксперт-аналитик в Ассоциации «KazEnergy».

В 2007-2010 гг. - заведующая отделом социологических исследований Института парламентаризма НДП «Нур Отан».

С 2011 г. по н.в – руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при Президенте РК.

С июня 2020 г. - заместитель директора ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований».













Фото: assembly.kz