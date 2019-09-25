Айгуль Кыдырбаева: Административная юстиция способствует прозрачности в работе госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Административная юстиция способствует прозрачности и искоренению коррупции в государственных органах. Об этом сообщила председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда РК Айгуль Кыдырбаева на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой брифинга было разъяснение основных положений Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Активная роль суда заключается в том, что суд не ограничивается представленными доказательствами и, если он считает, что по данному делу нужно назначить экспертизу, либо у административного органа затребовать какие-то доказательства, о которых вторая сторона может даже не предполагать. Например, изменить неправильно поставленные требования. Либо необходимо заменить ответчика, то есть, вот эти процессуальные возможности оказания содействия истцу, у суда имеются. И принцип, который закладывается в Административный процедурно-процессуальный кодекс, это то, что адморган должен доказать законность своего решения. Я думаю, что у нас есть все возможности, чтобы правильно рассматривать все дела», – сказала А.Кыдырбаева, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, все страны постсоветского пространства, которые, как и Казахстан, рассматривали такие дела в рамках Гражданского процессуального кодекса, теперь рассматривают их в рамках Административного кодекса. Практика показывает положительные результаты. В первые годы такие иски имели высокий процент удовлетворяемости, почти до 90 процентов. В последующие годы процент удовлетворения таких исков снижался. Это говорит о том, что в первые годы суды отменяли незаконные решения, в последующие годы административные органы видели, что незаконные решения в любом случае будут отменены. Поэтому они принимали свои решения в соответствии с законом, то есть административная юстиция способствует прозрачности в деятельности госорганов, искоренению коррупции.

В свою очередь, министр юстиции РК Марат Бекетаев пояснил, что речь идет только об административном производстве, а административный процедурно-процессуальный кодекс будет действовать тогда, когда граждане отстаивают свои права в спорах с административными органами.

Административный процедурно-процессуальный кодекс был разработан Министерством юстиции РК совместно с Верховным судом РК в исполнение поручений Главы государства, данных им в Послании народу Казахстана.

Напомним, в своем Послании от 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата. Поэтому необходимо внедрение административной юстиции, как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу».