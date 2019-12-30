Айгуль Кошербаева: Президентский молодежный кадровый резерв – проект по управлению возможностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-ректор по стратегическому развитию, исследовательским проектам и международному партнерству Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Кошербаева поделилась мнением о том, насколько эффективен Президентский молодежный кадровый резерв и в чем главная ответственность резервистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По роду своей деятельности мне часто приходится встречаться с людьми, оценивать их потенциал в плане стратегических прорывов, возможности принятия решений и таких важных компетенций как добропорядочность и управление изменениями. Президентский молодежный кадровый резерв позволяет на этапе конкурса оценить потенциал человеческого капитала. Мы прекрасно понимаем, что человеческий капитал – важный ресурс, который позволяет осуществлять все проекты. В Казахстане очень много амбициозных стратегических проектов. Для них нужны эффективные управленцы. Важно, чтобы любое начинание, рассматриваемое как стратегическая и амбициозная цель, имело соответствующие ресурсы. Самое главное, чтобы люди умели принимать решения», - сказала Айгуль Кошербаева.

По мнению, Президентский молодежный кадровый резерв позволит выявить такой потенциал.

«В 2015 году, когда Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил пять институциональных реформ, именно первая реформа предусматривала основные шаги для решения проблем государственного управления, повышения эффективности. Одним из таких шагов являлось соблюдение принципов меритократии, чтобы люди, которые имеют возможности, нашли способ управлять ими. Поэтому я считаю, что Президентский молодежный кадровый резерв - проект по управлению возможностями. В стратегии «Казахстан-2050» есть термин «управляемое прогнозирование». Те резервисты, которые прошли отбор, получают реальный шанс управлять возможностями. Возможности – это система, которая дает шанс наращивать потенциал по управлению государством, квазигосударственным сектором, возможности решения проблем, возникающих в социально-экономическом развитии», - сказала вице-ректор Академии госуправления при Президенте РК Айгуль Кошербаева.

Она подчеркнула, что процесс отбора был очень скрупулезным, открытым, инновационным, так как впервые были применены технологии «Ассессмент-центра». На уровне входа была возможность оценивать компетенции каждого участника. Современная система государственного управления в Казахстане работает в единых рамках компетенции: добропорядочность, умение работать открыто и инновационно.

«Мне кажется, в резерв вошли лучшие из лучших. Участники не просто демонстрировали свои числовые или вербальные способности, президентский резерв позволил сформировать группу наиболее талантливых, компетентных молодых людей. Среди них есть представители как частного сектора, так и квазигосударственного, государственного управления в том числе. Это некая комплексная система, так как государство дает возможность проявить себя эффективным управленцам», - сказала А. Кошербаева.

По ее словам, у каждого резервиста должно сформироваться понимание ответственности. Любое государственное управление включает в себя возможности для трех основных стыковок: бизнес, гражданское общество, органы власти. Вопрос симбиоза, интереса всех трех сторон должны сойтись в одной точке. Человек, который способен довести интересы всех сторон до уровня корреляции - это и есть управленец.

«Задача Президентского молодежного кадрового резерва заключается в том, чтобы все три стороны друг друга услышали. Я понимаю это так. Помимо того, что резервисты доказали свою состоятельность как талантливые люди, они должны прийти к новому этапу своего понимания. Вы доказали, что вы лучший - теперь докажите продвижение всех своих талантов с точки зрения проектных способностей, реализуйте свои возможности, таланты, чтобы они состоялись. Общество, население должно почувствовать вашу способность эффективно управлять процессом», - пояснила А. Кошербаева.

Общество продвигается на пути к эффективному государству, отметила вице-ректор. Согласно последней оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Казахстан находится на этапе стратегического развития. Для вхождения в топ-30 развитых государств существуют критерии, одни из которых - этапы стратегического и инновационного управления. Задача - перейти во второй этап. Инновации - это прорывы, умение управлять изменениями. Управлять изменениями – это находить возможность прочувствовать внешнюю среду, на деле предпринимать определенные действия, чтобы эти изменения состоялись именно здесь и сейчас.

«Президентский молодежный кадровый резерв – это состоявшийся проект, который должен способствовать наращиванию потенциала. Резервисты должны расценивать его как очень большую ответственность за свои действия, за то, что им предоставят возможность для реализации своих компетенции и навыков. Наверное, это основной посыл проекта. Твои таланты должны использоваться во благо той страны, в которой ты живешь, работаешь, хочешь процветать», - добавила вице-ректор Академии госуправления при Президенте РК.

Также Айгуль Кошербаева рассказала о том, чем отличается менеджер от лидера с точки зрения теории стратегического менеджмента.

«Менеджер делает все правильно, а лидер делает правильные вещи. Лидер - это тот, который способен повести за собой команду. У меня есть надежда, что 300 отобранных резервистов - это и есть лидеры», - отметила А. Кошербаева.