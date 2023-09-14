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    21:10, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Айгуль Касымова назначена директором ФРП «Даму» по области Абай

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    Фото: пресс-служба акимата области Абай
    Сегодня первым заместителем акима области Абай А. Каримовым был представлен новый директор регионального филиала АО «ФРП «Даму» - Касымова Айгуль Омирзаковна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Айгуль Касымова имеет опыт работы в банковской сфере и ранее руководила региональным филиалом Фонда в Жезказгане.

    В целом на сегодняшний день акиматом совместно с фондом «Даму» проводится работа по поддержке предпринимательства, улучшению экономического микроклимата и повышению конкурентоспособности отечественных производителей.

    В 2023 году в области была запущена новая региональная программа развития предпринимательства «Qamqor», которая предоставляет возможность получения средств на одного заемщика до 100 млн тенге под 7 % (на инвестиции; пополнение оборотных средств; рефинансирование). На реализацию программы из местного бюджета выделено 300 млн тенге, Фонд выделил 600 млн тенге. На сегодня прием заявок осуществляется в «Halyk Bank», «Bank Center Credit» и «Forte Bank».

    Вместе с тем, механизмы субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования от государства остается одним из самых востребованных видов финансирования среди населения, только в 2023 году в регионе было просубсидировано 265 проектов на сумму 12,5 млрд тенге и выдано гарантий по 201 проекту на сумму 3 млрд тенге.


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