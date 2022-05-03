3 Мая 2022 17:52

Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве «Хабар» назначили нового директора телеканала «Хабар 24». Им стала Айгуль Адилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

А.Адилова ранее занимала должности руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.

Айгуль Адилова работает в Агентстве «Хабар» на протяжении семи лет. До этого трудилась на «Первом канале «Евразия» и телеканале «Астана».

А. Адилова - автор книги «Штрихи к портрету», которая основана на серии интервью Нурсултана Назарбаева. Является победителем нескольких республиканских конкурсов в медиасекторе.