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Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24»
3 Мая 2022 17:52
Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве «Хабар» назначили нового директора телеканала «Хабар 24». Им стала Айгуль Адилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

А.Адилова ранее занимала должности руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.

Айгуль Адилова работает в Агентстве «Хабар» на протяжении семи лет. До этого трудилась на «Первом канале «Евразия» и телеканале «Астана».

А. Адилова - автор книги «Штрихи к портрету», которая основана на серии интервью Нурсултана Назарбаева. Является победителем нескольких республиканских конкурсов в медиасекторе.


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